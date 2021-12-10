EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Польша сравнила Меркель с Гитлером и Геббельсом
Женщине вынесли предупреждение в Facebook за слово "хохлома"
Twitter отказался восстанавливать аккаунт Трампа
Зеленский: Украина –– лидер демократических преобразований в регионе
МИД РФ призвал НАТО дезавуировать решение о принятии Украины и Грузии в альянс
Шахматист из Норвегии защитил звание чемпиона мира в четвёртый раз
Читатели Le Figaro: Макрон унижает Францию, посылая истребители к границам РФ
В Госдуме считают, что Запад должен отвечать за "своих украинских марионеток"
Биатлонистка из Белоруссии Анна Сола выиграла этап Кубка мира

Адвокат объяснила, почему Григорий Лепс расстаётся с женой

Шоу-бизнес

Жена Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после двадцати лет совместной жизни с певцом.

Адвокат объяснила, почему Григорий Лепс расстаётся с женой

Исполнителя хита "Рюмка водки на столе" ждёт бракоразводный процесс с супругой, которая родила в браке с артистом троих детей.

По словам юриста, представляющего интересы Анны Шаплыковой, бывшие супруги надеются на мирное расторжение брака. Они попытаются сделать так, чтобы их разногласия не отразились на детях. Он продолжат вместе заниматься воспитанием дочерей Евы и Николь и сына Ивана.

"Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение", — цитирует слова адвоката Оксаны Якимовой "СтарХит".

Якимова объяснила, что обоюдное решение о разводе супруги приняли, так как в их отношениях наступил кризис.

"Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу", — объяснила юрист.

Якимова не исключает, что пара сумеет преодолеть конфликт и когда-нибудь снова воссоединиться, но на данный момент решение о разводе принято твёрдо с двух сторон.

Анне Шаплыковой — 49 лет, она младше супруга почти на десять лет

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Григорий Лепс – Зараза (Николай Басков cover) | 2021
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Польша сравнила Меркель с Гитлером и Геббельсом
Женщине вынесли предупреждение в Facebook за слово "хохлома"
Twitter отказался восстанавливать аккаунт Трампа
Зеленский: Украина –– лидер демократических преобразований в регионе
МИД РФ призвал НАТО дезавуировать решение о принятии Украины и Грузии в альянс
Общественная палата РФ призвала не пугать граждан QR-кодами
Пострадавшая в пожаре Хлебникова вышла на связь с поклонниками
Шахматист из Норвегии защитил звание чемпиона мира в четвёртый раз
Читатели Le Figaro: Макрон унижает Францию, посылая истребители к границам РФ
В Госдуме считают, что Запад должен отвечать за "своих украинских марионеток"
Популярное
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.

Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Происшествия
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
Политика. Новости и аналитика
Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России
Василий Амирджанов Общественная палата РФ призвала не пугать граждан QR-кодами Василий Амирджанов Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Почему перед смертью люди видят одно и то же?
Человек
Почему перед смертью люди видят одно и то же?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников