Адвокат объяснила, почему Григорий Лепс расстаётся с женой

Жена Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после двадцати лет совместной жизни с певцом.

Исполнителя хита "Рюмка водки на столе" ждёт бракоразводный процесс с супругой, которая родила в браке с артистом троих детей.

По словам юриста, представляющего интересы Анны Шаплыковой, бывшие супруги надеются на мирное расторжение брака. Они попытаются сделать так, чтобы их разногласия не отразились на детях. Он продолжат вместе заниматься воспитанием дочерей Евы и Николь и сына Ивана.

"Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение", — цитирует слова адвоката Оксаны Якимовой "СтарХит".

Якимова объяснила, что обоюдное решение о разводе супруги приняли, так как в их отношениях наступил кризис.

"Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу", — объяснила юрист.

Якимова не исключает, что пара сумеет преодолеть конфликт и когда-нибудь снова воссоединиться, но на данный момент решение о разводе принято твёрдо с двух сторон.

Анне Шаплыковой — 49 лет, она младше супруга почти на десять лет

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