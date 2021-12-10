Жена Григория Лепса требует развода спустя 20 лет брака

Двадцатого декабря Григорий Лепс встретится с супругой в суде, чтобы обговорить условия бракоразводного процесса. Как сообщает СтарХит, жена исполнителя хита "Рюмка водки на столе" Анна Шаплыкова подала на развод с артистом.

Вместе супруги прожили двадцать лет. Пара собирается расстаться цивилизованно. Журналистов уверили, что они не дождутся скандалов. Конфликтов по поводу раздела имущества тоже не намечается.

В браке на свет появилось трое детей — дочери Ева и Николь и сын Иван. Для публики союз Лепса с супругой выглядел почти идеальным. О проблемах в семье никто ранее не заявлял.

Григорий Лепс был дважды женат. Первая жена — Светлана Дубинская. В этом браке родилась дочь Инга Лепсверидзе. Вторая жена — Анна Шаплыкова (род. 13 мая 1972 года) — артистка балета Лаймы Вайкуле.

Ранее публика обратила внимание на то, как Лепс изменился внешне. Артист похудел и осунулся, что спровоцировало слухи о болезни 59-летнего певца.

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