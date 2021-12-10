Соседов рассказал, почему российские звёзды скрывают свою ориентацию

По словам музыкального критика Сергея Соседова, за рубежом признаваться публично в своей ориентации уже стало мейнстримом. Однако в России дело обстоит иначе, звёзды шоу-бизнеса предпочитают скрывать такие аспекты своей жизни "за семью замками".

Соседов отметил, что, вероятнее всего, это происходит из-за страха потерять поклонников.

"Сейчас благодаря Интернету придумываются нереальные истории. Цель — популяризация, чтобы о тебе говорили, узнавали тебя по-другому. Они не делают каминг-аутов, потому что их аудитория преимущественно женская: девочки, девушки, женщины", — пояснил критик в эфире YouTube-шоу "Алёна, блин" на канале Super.ru.

Кроме этого, российское общество не очень "приветливо" к подобным признаниям и могут отвернуться от любимой звезды лишь из-за каминг-аута. Что сулит потерю поклонников, концертов, денег и работы в целом, заявил Соседов.

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