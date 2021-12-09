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Хирург оценил шансы Хлебниковой спасти повреждённое огнём лицо

Шоу-бизнес

Марина Хлебникова стала жертвой пожара. В огне она получила ожоги разной степени тяжести, в том числе и третьей, когда повреждается не только кожа, но и мышцы.

Хирург оценил шансы Хлебниковой спасти повреждённое огнём лицо

Большая часть ожогов пришлась на голову исполнительницы. Возникает закономерный вопрос, сможет ли звезда продолжать работать на публике, ведь для артиста внешность имеет одно из первостепенных значений.

Известный пластический хирург Гайк Бабаян в в интервью Пятому каналу оценил шансы Хлебниковой на полное восстановление после пожара.

По мнению медика, ожоги могут заживать долго. Потребуется несколько месяцев для процесса рубцевания.

"Ожоги заживают очень долго. Для нее, как для медийной личности, нужны долгие реабилитационные мероприятия: повязки, уколы. Чтобы рубцы были более или менее приемлемыми, минимум должен год пройти. Лицо для ожога — очень благоприятная зона, поэтому тут прогноз всегда не очень хороший", — цитирует слова Бабаяна Пятый канал.

Представители Хлебниковой сообщили в Instagram, что состояние артистки стабилизировалось. Певицу перевели из реанимационного отделения в обычную палату. К 56-летней артистке пускают только близких родственников.

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Автор: Елена Былкина
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