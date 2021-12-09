Стал известен размер гонорара Андрея Данилко за выступление в Дубае

Верка Сердючка вновь готова блистать на сцене. Андрей Данилко забыл про свой недуг и собирается порадовать публику в ОАЭ за солидное денежное вознаграждение.

Данилко станет одним из хедлайнеров фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае.

По информации "СтарХита" за час работы на сцене шоумен получит около 12 миллионов рублей.

Берин отмечает, что искромётная Сердючка не страдает звёздной болезнью и выдвигает весьма обычные требования к организаторам.

"Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу: перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности "сьюиты". Кроме того, мы предложили Данилко и оставляем его потом на несколько дней отдохнуть в Дубае — он с радостью согласился. У нас не только рабочие, но и прекрасные дружеские отношения", — объяснил Берин.

Перед зрителями Данилко появится вскоре после боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января. На концерте также ожидается выступление группы "Иванушки International".

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