Представители Хлебниковой о здоровье певицы: "Состояние стабилизировалось"

Люди, представляющиеся как команда Марины Хлебниковой, рассказали о состоянии певицы.

В Instagram-аккаунте Марины Хлебниковой появился пост, посвящённый здоровью исполнительницы хита "Чашка кофею".

"Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал тёплые слова!" — гласит информация в официальном микроблоге артистки.

Представители исполнительницы отмечают, что в палату к певице не пускают никого, кроме родных. Передавать что-либо артистке тоже строго запрещено.

Друзья певицы уверяют, что она сама выскажется по поводу этой ситуации, когда сочтёт это нужным и возможным.

Люди из команды Хлебниковой уверяют, что самой полной и достоверной информацией о певице владеют только они. Представители исполнительницы призывают не верить всему, что пишут об артистке в Сети и показывают по ТВ.

"Наберитесь терпения, не вырывайте слова из контекста, и не верьте слухам!" — увещевают публику те, кто ведёт микроблог артистки во время её болезни.

Примечательно, что информация о переводе певицы в палату из реанимации появилась раньше, чем пост в Instagram-аккаунте Хлебниковой. Это означает, что у СМИ есть свои источники, информирующие о многом, что происходит с певицей в больнице.

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