Валерия назвала причину, по которой Пригожин решил похудеть

Российская исполнительница Валерия рассказала, по какой причине её супруг, продюсер Иосиф Пригожин, решил похудеть и в результате сбросил 11 килограммов.

Певица призналась WomanHit, что она никак не повлияла на решение мужа привести себя в форму. По её словам, всё дело в пари, которое Пригожин заключил с другом. Он поспорил, что сумеет сбросить 20 килограммов до наступления Нового года.

"Уже 11 позади. Дедлайн 31 декабря. Я его, конечно, поддерживаю: "Давай с тобой разгрузочный день устроим, я за компанию". Или он приходит домой, спрашивает меня: "Что мне сейчас съесть?" Я стараюсь его не соблазнять", — рассказала Валерия.

Она отметила, что именно деньги стали для Пригожина стимулом к похудению, потому что на кону в его споре с другом был финансовый интерес.

Исполнительница призналась, что ей нравятся ухоженные мужчины, но только когда они знают в этом меру и не "делают себе губы". Валерия добавила, что муж всё время признаёт её правоту и никогда не вступает с ней в спор.