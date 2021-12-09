Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина лишилась солидного дохода от рекламы из-за того, что рекламодатели нашли её поведение неприемлемым.
Осенью 2020 года Айза разместила в сторис Instagram интимный снимок. Женщина быстро опомнилась и удалила фото. Айза уверила, что опубликовала фото по ошибке.
Блогер объяснила, что фото было сделано для её возлюбленного Олега Майями. Пикантное фото, однако, успели посмотреть 6 млн человек.
Анохина рассказала, что ошибка дорого ей обошлась.
"Могу сказать, что я потеряла крупные контракты, к сожалению, и мне от этого было очень больно. Это роковая ошибка произошла из-за невнимательности, усталости, но это лично моя ответственность. И я согласна с теми, кто от меня ушел", — цитирует слова Айзы издание "Секрет фирмы".
Такой хайп обернулся для публичной личности только убытками. Она корила себя за оплошность.
Айза давно научилась зарабатывать в Сети. Первую выгоду она получала на бартерной основе. После её деятельность в социальных сетях монетизировалась. На сегодняшний день доходы Айзы достигают 26 млн рублей.
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