Николай Басков, представлявший на юбилейном, 50-ом, фестивале "Песня года новый дуэт с Любовью Успенской, предстал перед поклонниками в новом образе — золотой голос России сильно похудел. Настолько, что многим показался почти измождённым.
За кулисами шоу Басков рассказал, как ему это удалось.
"Я начал придерживаться интервального голодания. Должен сказать, что этот способ только кажется лёгким. На самом деле — тяжело. Всё зависит от еды. Я просыпаюсь, завтракаю, потом через восемь часов ем второй раз. В третий — только через 16 часов", — рассказал Басков (цитата kp. ru).
Несомненным плюсом выбранной им системы питания Басков считает то, что он "не страдает от голода", а ещё то, что "иногда может позволить себе сладкое".
Он отмечает, что в настоящее время его вес составляет 76 килограммов.
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