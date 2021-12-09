"Дошёл до 76 кг" - Николай Басков поделился секретом своего похудения

Николай Басков, представлявший на юбилейном, 50-ом, фестивале "Песня года новый дуэт с Любовью Успенской, предстал перед поклонниками в новом образе — золотой голос России сильно похудел. Настолько, что многим показался почти измождённым.

За кулисами шоу Басков рассказал, как ему это удалось.

@nikolaibaskov

"Я начал придерживаться интервального голодания. Должен сказать, что этот способ только кажется лёгким. На самом деле — тяжело. Всё зависит от еды. Я просыпаюсь, завтракаю, потом через восемь часов ем второй раз. В третий — только через 16 часов", — рассказал Басков (цитата kp. ru).

Несомненным плюсом выбранной им системы питания Басков считает то, что он "не страдает от голода", а ещё то, что "иногда может позволить себе сладкое".

Он отмечает, что в настоящее время его вес составляет 76 килограммов.