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Названы солидные гонорары Градского в СССР

Шоу-бизнес

Александр Градский был не только гениальным музыкантом, но и грамотным коммерсантом. Своё творчество он выгодно конвертировал в денежные единицы.

Названы солидные гонорары Градского в СССР

Градский был очень востребован на концертных площадках Советского Союза.

Друг композитора журналист Евгений Додолев, рассказал, что маэстро выгодно организовывал "левые" концерты. За каждое такое выступление он получал до 500 рублей. В то время средняя зарплата составляла 130-150 рублей в месяц. Артист не ленился и давал по три выступления за день. Его заработок в сутки мог достигать 1,5 тыс. рублей.

"Первый капитал сколотил на своих пластинках. Отслеживал, чтобы не было пиратских копий, чтобы выпуск пластинок был под его личным контролем, и даже сам занимался дистрибуцией — сам продавал", — рассказал о предпринимательской жилке композитора приятель народного артиста России в интервью "Комсомольской правде".

Градский ушёл из жизни 28 ноября. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Ему было 72 года.

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