Гузеева рассказала, как избавляется от лишнего веса: "Жизнь — борьба"

Прошлые попытки Ларисы Гузеевой похудеть закончились плачевно. После водных процедур в холодном море звезда ТВ попала в больницу с COVID-19. Теперь актриса пытается привести себя в форму перед Новым годом с помощью врачей.

Лариса Гузеева опубликовала в Instagram кадры из ресторана клиники-санатория. В заведении общепита телеведущая трапезничает в белом халате.

"Как перед НГ не потерпеть и не пострадать? Моя халатная неделя проходит в @revital_park под присмотром опытных специалистов и врачей. Ковидно- гормональные кг. уходят со скрипом. Жизнь — борьба. Всем моим дорогим подписчикам щедрых Дедов Морозов!" — написала ведущая шоу "Давай поженимся!".

Ранее Гузеева опубликовала видео с дочерью Ольгой Бухаровой. Актриса с наследницей изучали буфет со сладостями в санатории. Женщины повздыхали над "вкусняшками" и пошли в ресторан, где их ужин, по словам Гузеевой, будет состоять практически из ничего.

62-летняя знаменитость очень старается привести с себя в форму. Планы звезды "Жестокого романса" обрести осиную талию нарушил коронавирус. В больнице в Коммунарке Лариса Андреевна провела почти месяц. Там она набрала лишние килограммы, от которых пытается избавиться.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.