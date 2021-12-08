Кудрявцева о проблемах со здоровьем: "Ни ходить, ни разгибаться не могла"

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как талантливые врачи спасли её, когда ей грозила операция.

Лера Кудрявцева и врач Виктор Косс

Лера Кудрявцева сфотографировалась с врачом, которому она бесконечно благодарна за спасение.

"Когда-то Виктор Викторович Косс спас меня от операции. У меня была секвестрированная грыжа в позвоночнике, и она давила на нервные окончания, что ни ходить, ни разгибаться я не могла. Привезли меня к нему буквой Г ", — написала Лера в своём Instagram-аккаунте.

Звезда ТВ поверила врачу, который рекомендовал повременить с операцией.

Кудрявцеву отвезли в Московский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где над ней потрудились "реальные работяги врачи".

"Не церемонясь воткнули токи, иглы куда только можно было и посмотрев на картинку сказали "пробуем без операции". 3 месяца Виктор возился со мной каждый день. Банки, иглы, токи, упражнения, уж и не помню, что только со мной не делал", — поделилась воспоминаниями Лера.

С врачом, по словам телеведущей, её теперь связывает дружба.

50-летняя ведущая в марте 2021 года напугала поклонников, так как её госпитализировали прямо со съёмок телешоу. Медики объяснили звезде, что причиной её недомогания является переутомление.

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