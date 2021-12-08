Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко

На фоне слухов о тяжёлой болезни всеми любимого Андрея Данилко каждое слово в адрес артиста воспринимается как пожелание держаться и не сдаваться.

Андрей Данилко и Лайма Вайкуле

Коллеги окружают Андрея Данилко особенным теплом и лаской. Лайма Вайкуле разметила в своём Instagram-аккаунте видео, на котором радостно встречает актёра, прославившегося благодаря образу искромётной Верки Сердючки.

"Кто такой пришёл ко мне в гости?!" — воскликнула Вайкуле, обнимая украинского шоумена.

Андрей Данилко был одет во всё чёрное. Лицо его закрывала чёрная маска. Ради объятий с латвийской коллегой артист показал лицо.

Видео вызвало огромный интерес звёзд российского шоу-бизнеса.

"Андрюше привет от нас", — прокомментировала кадры Алла Пугачёва.

Владимир Винокур, Любовь Успенская оставили под постом Вайкуле комментарии в виде смайликов с сердечками.

Ранее появились тревожные сведения о болезни Андрея Данилко. Артист заметно прибавил в весе. СМИ сообщали, что Данилко борется с тяжелой болезнью с помощью лучших врачей Европы. У шоумена случился гормональный сбой, что сильно отразилось на его внешности.

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