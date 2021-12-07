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Актриса рассказала о тайном романе Градского

Шоу-бизнес

Актриса Людмила Цветкова рассказала о секрете Александра Градского, который тот предпочёл бы унести с собой в могилу.

Актриса рассказала о тайном романе Градского

Актриса Людмила Цветкова озвучила слухи, которые множились за спиной у музыканта последние два года его жизни.

Злые языки твердили, что у Александра Градского якобы появилась юная возлюбленная, которая когда-то была конкурсанткой шоу "Голос".

"Да, мне рассказывали, что новая девка из "Голоса" два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю", — цитирует слова актрисы Людмилы Цветковой "Экспресс газета".

Артиска объяснила, что Градский приглашал молодые таланты к себе в театр "Градский Холл". При этом Цветкова отмечает, что начинающим звёздочкам он платил очень маленькие гонорары. Его молодые артисты иногда не могли снять себе жилье в столице, поэтому, по словам женщины, ночевали прямо в театре.

Есть мнение, что супруга артиста могла догадываться о связи Градского на стороне. Озвучивалась версия, что отношения с Мариной Коташенко в последнее время разладились. Жена Градского жила в его особняке в Подмосковье, в то время как народный артист РФ проживал в Москве. За ним присматривала сиделка.

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Автор: Елена Былкина
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