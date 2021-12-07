EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Поток сознания": глава МИД Лавров раскритиковал заявления украинских политиков
Минтруд подготовил предложения о компенсации пенсионерам высокой инфляции
Эксперт по выживанию рассказал, где спастись от ядерных ударов по России
Экономист связал данные CNN об отключении РФ от SWIFT со встречей президентов
В Кремле рассказали о работе над законопроектом о QR-кодах
Депутат Рады: Киеву не стоит ждать ничего хорошего от разговора Путина и Байдена
Аналитик: новогодних распродаж в России не будет
Премьер Белоруссии: с Россией за спиной санкции Запада нам не страшны
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве

Иван Ургант вспомнил первый в своей жизни стриптиз

Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант поделился воспоминанием, как впервые в жизни увидел стриптиз, когда ему было 12 лет. По словам комика, это было на дне рождения Михаила Боярского.

Иван Ургант вспомнил первый в своей жизни стриптиз

Ургант рассказал, что в тот день Михаил Боярский праздновал своё 41-летие. По его словам, на торжестве были одни взрослые люди, с которыми он чувствовал себя немного не в своей тарелке. А когда выяснилось, что одним из подарков имениннику стал стриптиз, 12-летнему мальчику стало совсем некомфортно.

"Я очень переживал. Рядом стоили бабушка, папа. Я не хотел смотреть стриптиз в первый раз в своей жизни с ними", — поделился детскими воспоминаниями ведущий.

По словам Урганта, он хорошо помнит танец стриптизёрши рядом с музыкантом и её обнажённую грудь, которую было видно не так уж и долго.

От волнения маленький Ургант начал смеяться, но, по его словам, такая реакция выглядела неестественной. Он добавил, что Боярский после праздника ему признался, что ему в момент танца стриптизёрши тоже было не по себе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Иван Ургант - о баскетболе, юморе и детстве /#GomelskyOnAir
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Премьер Белоруссии: с Россией за спиной санкции Запада нам не страшны
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве
Песков о переговорах Путина и Байдена: "Смысл в диалоге есть в любом случае"
Суд не стал взыскивать деньги за фото "Ждуна" с "АиФ"
Мороз и отсутствие резервов поставили энергосистему Польши на грань коллапса
"Это лучшие люди": Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов
Навального* заставили работать швеёй в тюрьме
Эксперт: вслед за увеличением МРОТ в России повысятся зарплаты
EastFruit: "борщевой набор" на Украине за год подорожал в 2,6 раза
Эксперт Ризванов: омикрон-штамм может стать природной вакциной
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Усам Оздемиров Центробанк хотел изменить курс, но чуда не случилось Усам Оздемиров Любовь Степушова Главное оружие Путина против Байдена - логика Любовь Степушова Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19
Здоровье
Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников