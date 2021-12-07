Иван Ургант вспомнил первый в своей жизни стриптиз

Телеведущий Иван Ургант поделился воспоминанием, как впервые в жизни увидел стриптиз, когда ему было 12 лет. По словам комика, это было на дне рождения Михаила Боярского.

Ургант рассказал, что в тот день Михаил Боярский праздновал своё 41-летие. По его словам, на торжестве были одни взрослые люди, с которыми он чувствовал себя немного не в своей тарелке. А когда выяснилось, что одним из подарков имениннику стал стриптиз, 12-летнему мальчику стало совсем некомфортно.

"Я очень переживал. Рядом стоили бабушка, папа. Я не хотел смотреть стриптиз в первый раз в своей жизни с ними", — поделился детскими воспоминаниями ведущий.

По словам Урганта, он хорошо помнит танец стриптизёрши рядом с музыкантом и её обнажённую грудь, которую было видно не так уж и долго.

От волнения маленький Ургант начал смеяться, но, по его словам, такая реакция выглядела неестественной. Он добавил, что Боярский после праздника ему признался, что ему в момент танца стриптизёрши тоже было не по себе.

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