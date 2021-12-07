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Авторов фильма "Цой" обвинили в подделке документов

Шоу-бизнес

Против киностудии Алексея Учителя, который снимает фильм о Викторе Цое, ополчились родственники лидера группы "Кино".

Авторов фильма "Цой" обвинили в подделке документов

Представители наследников Виктора Цоя обвинили создателей картины в подделке документов при съёмках фильма. Как сообщает Telegram-канал Ксении Собчак, 6 декабря в полицию обратилась юрист Александра Николаева — представитель сына Виктора Цоя. Она объяснила стражам правопорядка, что в фильме были использованы работы штатного фотографа Ленконцерта Виктора Елизарова.

"Для этого между Елизаровым и киностудией Учителя Rock Films был составлен договор. Только вот подпись фотографа имеет все признаки подделки, а значит авторы картины не могли использовать его работы (а также поучаствовали в фабрикации документов)", — гласит информация ТГ-канала.

Ранее родные легендарного исполнителя обращались в суд из-за незаконного использования песен Виктора Цоя. Предъявлялись также претензии к использованию персональных данных певца. Наследники исполнителя уверены, что картина очерняет образ Цоя.

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Цой — новый фильм Алексея Учителя
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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