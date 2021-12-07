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Дана Борисова легла под нож пластического хирурга: "5 день после операции"

Шоу-бизнес

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова перенесла пластическую операцию. Трансформации подверглась фигура телеведущей.

 

Дана Борисова
Дана Борисова

Дана Борисова решила перекроить свою фигуру под современные стандарты красоты с помощью пластической хирургии.

Звезда ТВ предстала обновлённой в специальном белье. На фото можно рассмотреть швы около грудной клетки 45-летней женщины.

Знаменитость не стала скрывать факт операции. Наоборот, она посвятила публику в подробности своих экспериментов над внешностью.

"Привет. Зацените фото. 5 день после операции, а я уже на сьемках практически ежедневно", — написала Дана в своём Instagram-аккаунте.

Борисова уверяет, что операция прошла почти без боли, поэтому она отказалась от обезболивающих препаратов.

"Ещё 2 недели буду ходить в термобелье. Не жалею ни капли, что решилась на это. И, конечно, большое спасибо доктору @babayanplastic, теперь практически вся моя фигура — результат его безупречного вкуса и таланта", — похвасталась телеведущая.

Подписчики не заметили особой разницы между нынешней и прежней Даной.

"Ничего не поменялось";

"Мне кажется, вы такой и были";

"Липоскульптурирование живота и зада", — комментировали пост Борисовой в Сети.

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Автор: Елена Былкина
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