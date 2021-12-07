В интервью Собчак с Моргенштерном нашли запретное слово

Ксения Собчак пожаловалась, что на её интервью с Моргенштерном "наложили санкции" за жаргонное словечко с двояким смыслом.

Журналистка объяснила, что осенью, 25 октября на канале вышло интервью с Моргенштерном.

Собчак отмечает, что сейчас у Алишера проблем побольше, чем когда он высказался о Празднике Победы.

"На днях рэперу пришлось уехать из страны и, как я рассказываю в пятничном выпуске новостей, так просто это все не закончится", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка объясняет, что до отъезда рэпера видео успешно монетизировалось, так как прошло проверку.

"Никаких запретных штук не нашлось. И все действительно даже трогательно — свадьба, мечты о детях, уютный свитер", — объяснила звезда ТВ и интернета.

Ксения Анатольевна обращает внимание на то, что монетизировать Моргенштерна — к беде. Монетизацию выпуска ограничили, потому что на втором часу в беседе нашли запретное слово.

"Барабанная дробь!!!! — "додик” (в значении хилый, неуверенный, ничем не примечательный). А вот на жаргоне это значит "молодой пассивный гомосексуалист”. То есть теперь на ютубе — во всяком разе в случае Моргенштерна — надо проверять текст и по фене. Интересно девки пляшут", — выражает своё удивление Собчак.

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