Сколько лет нестареющей ведущей Первого? Спор разрешили налоговики

С недавних пор с лёгкой руки Википедии в интернете появилась неразрешимая загадка: сколько на самом деле лет ведущей Первого канала Екатерине Андреевой?

Всё дело в том, что сама Андреева утверждает, что родилась она не в 1961 году, как утверждает "интернет-всезнайка", а в 1965-ом. Причём, по словам телеведущей, она даже скан паспорта админам Википедии отправляла. Но только всё запутала, потому что теперь у неё как бы две официальных даты рождения:

"… ИЛИ… (с моих слов) ИЛИ… (по данным газеты "труд" и справочника "Кто есть кто. Статусная элита Российской Федерации"), а также какого-то документа, оказавшегося в распоряжении "Новой газеты". Что это за документы? <…> И почему паспорт гражданина Российской Федерации не является основанием для доказательства достоверных сведений?" — возмутилась журналистка в своём Instagram.

Как разрешить дилемму и установить истину, придумали её коллеги из "Собеседника". Они, не мудрствуя лукаво, сверились с данными ФНС, которые когда-то утекли в Сеть.

© «Собеседник»

То есть, получается, врёт Википедия. Екатерина Андреева, сотрудница Первого канала, родилась 27 ноября 1965 года. Точно тогда, когда в паспорте указано.

Если кому-то интересно, сколько ей лет на самом деле - можно подсчитать самостоятельно.