Любаша отчитала Кудрявцеву за непрофессионализм на съёмках шоу

Певице Любаше не понравилось суждение Леры Кудрявцевой на шоу "Суперстар. Возвращение". Низкая оценка послужила поводом к конфликту участницы шоу и члена жюри.

Певица Татьяна Заужная, выступающая под псевдонимом Любаша, остро восприняла критику в свой адрес.

Лера Кудрявцева после выступления артистки призналась, что номер её не впечатлил. Телеведущая пыталась подсластить пилюлю, похвалив пиджак певицы и её саму, но артистка восприняла слова Леры в штыки.

"Я бы очень хотела, чтобы вы меня сегодня удивили, но вы меня не удивили", — отметила Кудрявцева и поставила конкурсантке нулевую оценку.

Исполнительница не стала молчать и объяснила, почему Лера не права.

"Человеку профессиональному нельзя такое ставить вообще, Лера. Вы вообще не поющий человек, не музыкант, не имеете права так поступать. Это просто аморально", — объяснила Любаша своей обидчице.

Заужную осадил критик Сергей Соседов. Он порекомендовал участнице шоу слушать замечания в свой адрес молча, без пререканий.

В ответ уязвлённая певица покинула сцену.

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