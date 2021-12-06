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Близкие Хлебниковой сделали заявление о состоянии артистки

Шоу-бизнес

Представители Марины Хлебниковой назвали вбросами информацию, которая появляется в Сети об артистке. Друзья певицы поделились своими сведениями о звезде.

Близкие Хлебниковой сделали заявление о состоянии артистки

В Instagram-аккаунте исполнительницы хита "Чашка кофею" появился пост, в котором опровергается информация о сгоревших роговицах певицы.

В посте поклонников Хлебниковой призывают не верить информации, полученной от докторов и мнимых знакомых Марины. Журналистов призвали уважительно относиться к праву семьи на частную жизнь.

Авторы поста решили дать информацию об артистке что называется из первых уст.

"По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы; Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений", — гласят сведения в Instagram-аккаунте певицы.

Представители Хлебниковой отмечают, что в палату к певице пускают только семью.

Все материалы, которые появляются в Сети о Хлебниковой, её близкие называют непроверенными.

"С уважением, команда Марины Хлебниковой", — звучит подпись к посту в аккаунте певицы.

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