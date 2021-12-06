Лазарев поставил Кудрявцеву в неловкое положение на "Песне года"

Сергея Лазарева стал раздражать жёлтый цветок в волосах Леры Кудрявцевой, с которой он в дуэте вёл "Песню года". Певец сорвал украшение с головы коллеги вместе с внушительной прядью волос.

Инцидент произошёл на съёмках знаменитого песенного конкурса. В какой-то момент Сергей Лазарев посчитал, что цветок в волосах у Леры лишний. Он вырвал украшение, которое показалось ему безвкусным, с головы соведущей без предупреждения. Это было опрометчивым шагом, так как вместе с цветком с головы Кудрявцевой посыпались пряди светлых волос.

"Чуть парик не слетел", — прокомментировал Лазарев свою дерзкую выходку.

После этого ведущие стали уползать со сцены на полусогнутых. После они повернулись лицом к зрителям и попытались выкрутиться из ситуации.

"Ты мне испортил причёску", — укорила партнёра по конферансу Лера. "Нет, она как десять лет назад забетонировалась, так и осталась", — съязвил Лазарев.

В ответ Кудрявцева заявила, что Сергей испортил ей не только причёску, но и жизнь, намекая, вероятно, на прошлые неудачные отношения с Лазаревым.

Лера Кудрявцева смогла отнестись к ситуации с самоиронией. Она не смутилась от того, что лишилась пряди волос, и опубликовала забавное видео в своём Instagram-аккаунте.

"Все привыкли по телевизору видеть красивую картинку, но съёмки процесс непредсказуемый. Это точно никогда не покажут по телевизору. Что-то пошло не так", — написала Лера в своём микроблоге.

Кудрявцевой не привыкать к подобным конфузам. Ранее она рассказывала, что её отверг молодой любовник, так как у неё перед свиданием выпал передний зуб.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.