Пульмонолог винит врачей в ухудшении состояния Градского перед смертью

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев укорил врачей, которые не воспрепятствовали участию Александра Градского в шоу "Голос".

По мнению медика, состояние здоровья Градского подкосил перенесённый COVID-19.

"Медики должны были не пускать его на передачу. Это было видно, что пагубно для него. Если идти таким путём, то мы будем терять наши таланты. Лановой ушёл, тоже на сцене был. Это неблагоразумие. Усугубил коронавирус", — объяснил Пурясев в программе "Звёзды сошлись" на НТВ.

Врач-пульмонолог считает, что Градского можно было спасти, если бы музыкант не пренебрегал лечением. Медик уверен, что именитый композитор самоотверженно трудился в ущерб собственному здоровью. Друзья Градского отмечали, что маэстро не переносил, когда его жалели, поэтому демонстрировал оптимизм.

Градский умер 28 ноября в возрасте 72-х лет. Причиной смерти стал инфаркт мозга.

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