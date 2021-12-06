Левшин: титул "Примадонна" прилепился к Пугачёвой случайно

68-летний музыкант Александр Левшин, известный советскому зрителю по группе "Рецитал", до сих пор считает себя виноватым перед Ириной Понаровской за то, что "пренебрёг ею" ради возможности работать с Аллой Пугачёвой.

Однако, по его словам, певица вовсе не является Примадонной российской эстрады, как её принято называть.

"Алла просто записала одноимённую песню. Но она была посвящена Людмиле Гурченко. И пела Пугачёва её, обращаясь исключительно к актрисе. Да, Алла уникальна. Она поёт лучше многих. А ещё она заняла нишу редкого жанра — музыкально-драматического эстрадного спектакля. Её песни — миниатюры, она их играет, как пьесы. В каждой рассказывает женщинам про женскую долю. В этом — её сила и магия. Но Примадонна — не она", — сказал Левшин в интервью "Собеседнику".

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