Зачем стильная Пугачёва пришла в Губернский театр к Безрукову

Безруков опубликовал свежее фото Аллы Пугачёвой, которая вышла на сцену Губернского театра. Примадонна поразила своим молодёжным образом. Подписчикам на секунду показалось, чем перед ними — Кристина Орбакайте.

Алла Пугачёва с внуком Никитой Пресняковым

Сергей Безруков разместил в своём Instagram-аккаунте серию снимков с Аллой Пугачёвой.

Народная артистка СССР облачилась в светлый наряд, состоящий из голубых джинсов и белого объёмного кардигана. Дополняли образ причёска с прямыми светлыми прядями и очки в тёмной оправе.

Пугачёва выглядит на фото молодо как никогда. 72-летняя певица словно скинула лет тридцать. Приковывает к себе внимание особенная стройность Примадонны.

Что же заставило маститую артистку, которая давно попрощалась со сценой, посетить учреждение культуры.

"Дорогие наши зрители! Вчера к нам в Губернский @teatr_mgt на "Безымянную звезду" пришла Алла Борисовна Пугачева @alla_orfey! Она пришла поддержать Никиту Преснякова @npresnyakov, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах!!! Будем рады видеть снова в нашем МГТ", — подписал фотографии Сергей Безруков.

Из поста актёра стало понятно, что звёздная бабушка откликнулась на призыв внука, который осваивает актёрскую профессию на практике.

Алла Борисовна выше рекламы и пиара, однако, когда дело касается её наследников, то Примадонна спешит на помощь. Ранее народная артистка снялась в рекламе духов Кристины Орбакайте

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