Безруков опубликовал свежее фото Аллы Пугачёвой, которая вышла на сцену Губернского театра. Примадонна поразила своим молодёжным образом. Подписчикам на секунду показалось, чем перед ними — Кристина Орбакайте.
Сергей Безруков разместил в своём Instagram-аккаунте серию снимков с Аллой Пугачёвой.
Народная артистка СССР облачилась в светлый наряд, состоящий из голубых джинсов и белого объёмного кардигана. Дополняли образ причёска с прямыми светлыми прядями и очки в тёмной оправе.
Пугачёва выглядит на фото молодо как никогда. 72-летняя певица словно скинула лет тридцать. Приковывает к себе внимание особенная стройность Примадонны.
Что же заставило маститую артистку, которая давно попрощалась со сценой, посетить учреждение культуры.
"Дорогие наши зрители! Вчера к нам в Губернский @teatr_mgt на "Безымянную звезду" пришла Алла Борисовна Пугачева @alla_orfey! Она пришла поддержать Никиту Преснякова @npresnyakov, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах!!! Будем рады видеть снова в нашем МГТ", — подписал фотографии Сергей Безруков.
Из поста актёра стало понятно, что звёздная бабушка откликнулась на призыв внука, который осваивает актёрскую профессию на практике.
Алла Борисовна выше рекламы и пиара, однако, когда дело касается её наследников, то Примадонна спешит на помощь. Ранее народная артистка снялась в рекламе духов Кристины Орбакайте
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Монах-предсказатель Василий Немчин видел начало 21 века спокойным, без глобальных потрясений. И предрёк для России частую смену правителей.