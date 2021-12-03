Рынска оценила внешность Собчак: "Славяне не привыкли к таким лицам"

Известная светская обозревательница Божена Рынска уверена, что во внешности Собчак есть свои неоспоримые преимущества, которые с возрастом становятся всё заметнее.

Рынска отметила, что Ксения Собчак считает себя некрасивой и активно убеждает в этом других. Журналистка не согласилась с этой точкой зрения.

"Между тем, если объективно разобрать её внешность без относительно владелицы, то станет ясно, что: внешность фотогеничная и очень выгодная. Лицо костистое, с ярко выраженным скелетом, костями", — написала Божена в своём Telegram-канале.

Знаток светской жизни объяснила, что россияне в штыки воспринимают внешность Собчак, так как привыкли к другим стандартам красоты. Рынска отмечает, что в лице Ксении Анатольевны нет славянской мягкости, пухлости, которая так красит женщину в ранней юности и так уродует в зрелости.

"Славяне не привыкли к таким лицам, и поэтому молодая Собчак вызывала столько насмешек. А к сорока годам видно, что Собчак стареет медленней других, и что из неё легко сделать и диву, как на фото, и комик-персонажа Gucci", — выразила свою точку зрения светская обозревательница.

В качестве иллюстрации к своим словам Рынска опубликовала фотографию Собчак с последнего светского праздника, где знаменитость блистала в ярко-красном наряде. Наташа Королёва увидела в образе Собчак намёк на Юлию Тимошенко.

"Вау, Тимошенке икнулось! Ух, Ксения Анатольевна психанула красиво", — подписала певица фото Собчак.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.