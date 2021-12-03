Джигурда рассказал, что помешало Градскому в СССР стать круче Кобзона и Лещенко

Россияне оказались не готовы к внезапному уходу из жизни Александра Градского. Легендарного музыканта вспоминают добрыми словами и думают о том, как сохранить память о нём для следующих поколений.

Идей — масса. Например, Никита Джигурда, в интервью "Собеседнику" признался, что намерен "дать новую жизнь песне "Как молоды мы были".

"С Сашей Градским мы часто пересекались на музыкальных фестивалях. Он — гений. И одновременно аристократ, который никогда не шёл на компромиссы. То, как он исполнил в советские годы песню "Как молоды мы были", — подвиг. Такая манера в СССР не приветствовалась, ибо сильно смахивала на западную. Саша был алмазом, и если бы он тогда смог пойти на компромисс, то его бы раскрутили так, что он бы был круче Кобзона и Лещенко, вместе взятых. Для меня он и является таковым, хоть я уважаю и Иосифа Давыдовича, и Льва Валерьяновича", — сказал Джигурда, признавшись, что "вовсю работает над тем, чтобы на сороковины Градского почтить его память".

По словам артиста, это будет "необычный ремикс песни "Как молоды мы были":

"Я спою её совершенно по-другому — в спокойной, ритм-н-блюзовой манере. Такая вот дань памяти Саше".

Впрочем, известный своей страстью к оккультизму Джигурда уверен:

Градский не умер, ибо смерти нет. Мэтр просто ушёл в мир иной, сбросив с себя скафандр в виде уставшего бренного тела. И отныне будет в слоях чистого астрала творить музыку".

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