Запашный демонстративно вышел из "Союза цирковых деятелей"

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что из "творческого союза цирковых деятелей" массово выходят выдающиеся артисты цирка, выражая свой протест против беспредела, творящегося в организации.

Представитель знаменитой цирковой династии обращает внимание на то, что нигде в Сети нет информации о том, в "Союзе цирковых деятелей" появился новый председатель. Запашный считает, что такая скрытность выгодна организации, которую он назвал бесполезной.

"С чем связана такая тишина? А лишь с тем, что тишина может помочь новому руководителю беспрепятственно пройти процедуру утверждения в минюсте!" — написал знаменитость в своём Instagram-аккаунте.

Запашный отмечает, что новый председатель Яна Шевченко предложила в качестве своего заместителя человека с судимостью за взяточничество.

"Почётным председателем выбран Евгений Биляуэр, которого сначала выбрали, а уже потом было показано видео обращение Народного артиста России Эмиля Кио (бывшего председателя), который раскритиковал работу Биляуэра на посту председателя. Кстати, теперь там два почётных председателя (первый раз вообще слышу про такое)", — сообщил Эдгард.

Особенно возмутила Запашного то, что в состав нынешнего правления организации не был приглашён ни один народный артист России и ни один представитель компании Росгосцирк, цирка Никулина и Большого Московского цирка.

Дрессировщик рассказал, что "на фоне всего этого беспредела" написали заявления больше пятидесяти ведущих мастеров российского цирка. Среди них народные артисты России Анатолий Марчевский, Таисия Корнилова, Леонид Костюк, Аскольд Запашный, Николай Павленко, Вилен Головко, Грант Ибрагимов, Виталий Воробьев и более двадцати заслуженных артистов.

Запашный разместил в своём микроблоге копию заявления о выходе из "Союза цирковых деятелей".

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