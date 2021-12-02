Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора

На месте ушедшего из жизни композитора Александра Градского в шоу "Голос" может оказаться его старший сын, Даниил. Эту кандидатуру предложили поклонники артиста во время прощания с ним. Об этом рассказывает News.ru.

Поклонники Градского убеждены, что его 40-летний сын может быть достойной заменой своего отца на шоу "Голос".

"Будет здорово, если Даниил заменит в "Голосе" отца. Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придётся", — предложили зрители.

Даниил Градский был одним из участников слепых прослушиваний в третьем сезоне программы "Голос". Однако его попытка тогда не увенчалась успехом — к нему не повернулся ни один из наставников, включая отца.

Во время первых сезонов программы "Голос" Градскому помогала его дочь Мария, которая выбирала песни для тех, кто был "зачислен" к нему в команду.

Композитор и певец Александр Градский ушёл из жизни 28 ноября. Причиной смерти артиста стал инфаркт мозга. Ему было 72 года.

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