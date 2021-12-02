Билан пропустил похороны Градского, которого называл "отцом"

Диму Билана укорили за то, что он не пришёл на церемонию прощания с Александром Градским. Певец ранее уверял, что болезнь и смерть музыканта сильно подкосили его моральные силы.

Подписчики Димы Билана нашли поведение исполнителя нелогичным. Победитель "Евровидения" записывал трогательные видео, в которых рассказывал, как дорог ему Градский, называл маэстро "отцом" и даже плакал, переживая горькую утрату.

Фолловеры обратили внимание на то, что Билан не пришёл на похороны своего кумира. Вместо прощания с легендарным композитором Дмитрий отправился на съёмочную площадку.

"… А съемок сегодня много! Артистическая жизнь не останавливается!" — подписал фото 39-летний певец.

На фотографии артист выглядит серьёзным и готовым к новым свершениям. Слезливое видео, похоже, было для певца лишь минутной слабостью.

Поклонники напомнили Билану, как он переживал за Градского и недоумевали, почему певец снимается вместо того, чтобы прощаться с "отцом".

"Дима, почему вы не были на прощании? Вы же так скорбели…"; "К чему были показушные посты об утрате? Вы же просто могли 30 минут уделить коллеге!"; "Верх цинизма, разочарована", — обрушились на Билана интернет-пользователи.

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