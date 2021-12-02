"Облачный" образ Бузовой в пух и прах разнёс стилист Рогов

Стилист Александр Рогов в пух и прах разнёс наряд Ольги Бузовой, в котором она пришла на день рождения МУЗ-ТВ.

По случаю праздника поющая ведущая облачилась в платье от молодого бренда, которое ранее произвело фурор на подиуме Mercedes Benz Fashion Week Russia.

Ольга Бузова на дне рождения МУЗ-ТВ

Однако Рогову и его матери наряд категорически не понравился. Свои "претензии" они озвучили в эфире авторского шоу на Ютубе "Завтрак с Королевой".

"Моя самая любимая девочка, оделась ты отвратительно! Кто тебя такую выпустил!" — высказалась мать дизайнера.

Сам же Александр Рогов был менее дипломатичен:

"Это отстой! Платье слишком короткое и слишком объемное. Силуэт не виден, хотя все знают, что фигура под ним неплохая. Зачем нам с таким объемным платьем, такая объемная прическа? <…> Зачем вся эта пена из волос, платья? Еще эта дешевая цепочка…"

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