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Садальскому предложили участвовать в шоу "Танцы со звёздами"

Шоу-бизнес

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский слил переписку с организаторами шоу "Танцы со звёздами". Судя по письму актёру, звёзды не бесплатно показывают танцевальные "па", 

Садальскому предложили участвовать в шоу "Танцы со звёздами"

Станислав Садальский опубликовал в своём Instagram-аккаунте диалог с менеджерами танцевального шоу, которые хотели завлечь его на паркет, обещая денежное вознаграждение за участие в проекте.

"Телеканал Россия запускает проект "Танцы со звездами". В этом году, у нас уже 13-й сезон) Очень хотим видеть Вас в составе нашей звездной команды) С эфирами запускаемся с 16 января. Подготовительный период с декабря. Если Вам интересен наш проект готовы обсуждать Ваш гонорар Подумайте", — приводит текст письма представителей ТВ заслуженный артист РСФСР.

70-летний артист отказался от заманчивого предложения, сославшись на занятость. Он объяснил, что готовится к премьере спектакля "Гвоздь сезона" с Татьяной Кравченко.

Организаторы шоу не теряют надежду на то, что Садальский всё же выйдет на танцевальную площадку шоу.

"Если передумаете, напишите нам, все согласуем и полностью выстроим под вас. Партерши у нас супер профи, быстро всему научат. Первый эфир у нас 16 января. Время ещё есть Эфиры прямые, никого не задерживаем, часа в 15:00 уже все свободны", — объяснили тонкости процесса представители проекта.

Поклонники актёра выразили своё сожаления, так как им не удастся увидеть танцующего Садальского.

"Жаль, что отказали. Своей харизмой вы бы любой танец вытянули", — писали фолловеры под постом звезды театра и кино.

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13 неделя – Танцы со звездами. 8 сезон
Автор: Елена Былкина
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