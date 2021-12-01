Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти

Александр Градский знал, что жена, которая младше на 35 лет, его точно переживёт. Мудрый супруг позаботился о том, чтобы у матери его детей не было проблем после его смерти.

С Мариной Коташенко Градский прожил в гражданском браке 17 лет. У них родилось двое сыновей.

Музыкант словно предчувствовал свою кончину, так как за месяц до смерти официально оформил брак.

Он не хотел, чтобы после его смерти началась борьба за наследство. Дальновидный мужчина рассказал о своих опасениях в шоу Андрея Малахова еще в 2016 году.

Тогда он поведал, что познакомился с Мариной на одной из центральных улиц столицы.

"Я ее увидел в окно. Проехал метров 50 или 70. И поехал обратно. Спросил ее: "Вы меня знаете или нет?" Она сказала, что не знает. Я спросил: "Хотите прикоснуться к истории?" Дал ей свой телефон и назвал фамилию. Сказал, чтобы она у родителей спросила, кто я такой", — вспоминал Градский.

Когда отношения с Мариной были проверены временем, композитор задумался о том, что будет с его возлюбленной, когда его не станет.

"Я начал считать, как она будет справляться с жизнью, когда я помру. Сейчас у нее есть, я думаю, уверенность в том, что ничего завтра такого не случится, что нельзя было бы решить. А вот если меня нет — а это естественный процесс, у неё могут быть проблемы, которые она не сможет решить так легко, как я смогу решить, если они возникнут у неё, когда я рядом", — озвучил свои переживания легендарный маэстро.

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