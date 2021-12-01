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Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак

Шоу-бизнес

Александра Градского, вопреки его предсмертному желанию, похоронили на Ваганьковском кладбище. Людей, пришедших проститься с маэстро, насторожил тревожный знак радом с могилой композитора.

Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак

Градский при жизни завещал, чтобы его похоронили рядом с мамой, которую музыкант потерял ещё в подростковом возрасте. Родительница маэстро похоронена на Кузьминском кладбище Москвы, однако близкие музыканта посчитали, что он достоин покоиться на самом престижном кладбище столицы.

Это нарушение воли покойного вносило тревожную нотку в церемонию прощания с легендарным композитором.

Рядом с местом захоронения Александра Борисовича заметили стену с надписью: "Опасная зона! Обрушение забора!". В этом предупреждении увидели что-то зловещее и символичное.

На этот счёт высказался Леонид Ярмольник, который пришёл проводить в последний путь выдающегося музыканта.

"Его хоронят рядом со стеной, которая может разрушиться, и это как бы разрушает два пространства… Он был недосягаем, человек-восторг. И в том, что касалось дружбы, он тоже был — восторг", — цитирует слова Ярмольника "Московский комсомолец".

Работники кладбища объяснили журналистам "МК", что надпись была повешена на ограждение больше для подстраховки, "на всякий случай".

Местные жительницы вспомнили, что забор был построен недавно, поэтому не представляет ни для кого угрозы.

72-летний Александр Градский попал в больницу 26 ноября. Через два дня народный артист России скончался в реанимации. Причиной смерти стал инфаркт мозга. Есть подозрение, что здоровье музыканта подкосил коронавирус, которым Александр Борисович переболел ранее в лёгкой форме.

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Автор: Елена Былкина
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