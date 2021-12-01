Брухунова сняла на видео шалости сына от Петросяна

В марте наследнику Евгения Петросяна исполнится два годика. Жена юмориста долгое время скрывала лицо ребёнка от публики, а теперь показала яркие эмоции сына.

Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram кадры с наследником. На видео мальчик расшалился. Ребёнка привела в восторг обычная картонная коробка. Ваган носился из стороны в сторону, держа в руках коробку с него ростом. Малыша очень смешил этот процесс, и он заливался искренним смехом.

"Смотреть только со звуком!" — подписала видео супруга Петросяна.

Подписчики смогли рассмотреть лицо наследника юмориста и в очередной раз убедились, что мальчик унаследовал черты матери, в частности — очаровательные ямочки на щеках. Подписчики Брухуновой активно комментировали видео:

"Папино и мамино счастье! Дай бог ему здоровья! Ваша гордость! Танечка, что за гномы? Где можно об этой игре прочесть?" — спрашивали женщину фолловеры. "Здравствуйте. 7 гномов — это не игра. Это система развития. Погуглите", — объяснила Татьяна.

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