Рудковская подвергла критике предложение Лозы о знаменитостях

Продюсер Яна Рудковская негативно отнеслась к инициативе музыканта Юрия Лозы, который предложил законодательно запретить российским звёздам хвастаться своими высокими доходами.

Рудковская выступила с резкой критикой предложения певца, назвав его идеи "бредовыми" и иронично предложив ему озвучивать свои странные предложения в Госдуме.

"Для меня Лоза не авторитет вообще. Это раз! Второе: он постоянно что-то предлагает — свои бредовые идеи. Ему тогда надо с Госдуму идти", — высказалась супруга Евгения Плющенко в интервью "Вечерней Москве".

Рудковская призналась, что ей непонятна такая популярность Лозы, и то, что о нём так часто пишут в российских СМИ.

По мнению звезды, в прошлом Лоза был замечательным музыкантом и певцом, и посоветовала ему больше уделать внимания творчеству, нежели пытаться править существующие законы.

Ранее Юрий Лоза внёс предложение официально запретить российским звёздам демонстрировать на публике свои богатства и роскошный образ жизни. Певец напомнил, что подобное уже сделали в Китае, где не разрешают публичным личностям хвастаться окружающей их роскошью в соцсетях.

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