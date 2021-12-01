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Поклонская показала свою скромную кухню и сварила коктейль с апельсинами

Шоу-бизнес

Наталья Поклонская снова показала, как проводит время в своей уютной квартире. Ранее публика оценила утро посла Кабо-Верде, а теперь увидела, как Наталья коротает вечера.

Поклонская показала свою скромную кухню и сварила коктейль с апельсинами

Контент Поклонской в Instagram в последнее время становится всё более личным. Экс-прокурор Крыма опубликовала видео, в котором варит глинтвейн. Наталья показала весь процесс приготовления популярного коктейля, куда она добавила апельсины, яблоко и корицу.

Кулинарный процесс сопровождался новогодней мелодией "Jingle Bells". Очаровательный дипломат одета в уютную футболку и светлые джинсы.

Когда напиток был готов, Поклонская завернулась в плед с новогодним принтом и вышла с кружечкой напитка на балкон, где не было намёка на зиму. За окном бушевала зелень.

"С наступающей зимой. P. S это Крым, а не Кабо-Верде", — подписала видео политический деятель.

Подписчики Поклонской оценили душевное видео и осыпали женщину комплиментами.

"Очень душевно. Спасибо за атмосферу";

"Повезло же какому-то мужчине. Молодец!";

"Мы за то, что бы такие как вы, Наталья, со своим честным смелым (к сожалению сейчас просто мнение можно так называть) мнением, как-нибудь без Кабо-Верди обошлись. Нам здесь нужны!" — комментировали пост посла в Сети.

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В гостях у Натальи Поклонской телеканал Russia Today (RT)
Автор: Елена Былкина
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