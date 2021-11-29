Гражданская жена Градского убита горем: была уверена, что муж — долгожитель

Александр Градский так и не взял в законные жёны актрису Марину Коташенко. Из-за этого молодая женщина не может претендовать на имущество умершего композитора.

Актриса Анна Калашникова убеждена, что Градский не бросил на произвол судьбы своих внебрачных детей.

В 2003 году именитый композитор встретил свою возлюбленную актрису Марину Коташенко. Очаровательная женщина родила Градскому двоих сыновей. В гражданском браке пара прожила 18 лет, но музыкант так и не отправился с Мариной Коташенко в ЗАГС. Модель отказалась от собственной карьеры и полностью посвятила себя супругу и детям.

После смерти музыканта Марина Коташенко не имеет каких-либо юридических прав на имущество мужа, так как является лишь бывшей сожительницей. Дети в этом союзе считаются внебрачными.

Калашникова уверена, что народный артист РФ не забыл о наследниках и гражданской супруге и составил завещание, в котором их упомянул.

"Сейчас люди убиты горем и этот вопрос звучит остро. Помимо материального наследства осталось огромное культурное наследие, которым нужно уметь распоряжаться. Хотелось бы, чтобы это оказалось в руках людей, которые бы смогли этим грамотно распоряжаться", — цитирует слова Анны "Телепрограмма".

Актриса отмечает, что Коташенко была убеждена, что её муж будет долгожителем. Внезапная смерть Градского стала для неё настоящей трагедией.

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