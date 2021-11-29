Посвежевший супруг Заворотнюк вышел в свет с Татьяной Навкой

Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв избавился от бороды. Лицо фигуриста заметно посвежело. От усталости и изнеможения не осталось и следа.

Татьяна Навка давно взяла под своё крыло мужа Анастасии Заворотнюк. Вместе фигуристы участвуют в ледовых проектах.

Каждое прежнее появление Чернышёва на публике вызывало тревогу поклонников Заворотнюк. Фигурист выглядел уставшим и осунувшимся. Публика горячо сочувствует Чернышёву, который заботится о больной супруге.

В образе спортсмена было что-то неряшливое. Теперь стало понятно, что виной всему была небрежная борода спортсмена. Стоило ему избавиться от растительности на лице, как Пётр стал выглядеть заметно моложе.

Татьяна Навка выступила с Петром Чернышёвым на открытии ГУМ-катка.

Видео с праздника олимпийская чемпионка опубликовала в своём Instagram-аккаунте в разделе сторис. Спортсмены исполнили свою партию в балете на льду "Лебединое озеро".

Чернышёв на льду предстал в бархатном пиджаке, расшитом золотыми нитями. В паре с ним танцевала Навка в образе белого лебедя.

Анастасия Заворотнюк уже три года борется с онкологическим заболеванием. Все тяготы заботы о семье взял на себя Чернышёв. Спортсмену приходится много работать, чтобы оплачивать лечение супруги.

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