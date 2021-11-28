Кому достанется солидное наследство Александра Градского

У покойного Александра Градского есть наследники от первых браков и вдова, отношения с которой не были официально оформлены.

Композитор поддерживал хорошие отношения с детьми от первых браков. Он позаботился о 35-летней Марии и 40-летнем Данииле заранее, купив им квартиры.

Жилплощадь была приобретена и для маленьких сыновей — Александра и Ивана. Для их мамы Марины Коташенко музыкант построил особняк.

Проживали Градский и Коташенко в солидном доме в посёлке Новоглаголево Московской области. У пары также была квартира в престижном районе Москвы.

Представители СМИ, основываясь на декларации о имуществе и доходах, подсчитали, что стоимость всего имущества Градского оценивается более чем в 200 млн. рублей.

Наследство будет распределено между всеми четырьмя детьми. По информации "КП", композитор распорядился, чтобы никто из наследников не был обделён.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.