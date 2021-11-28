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Кому достанется солидное наследство Александра Градского

Шоу-бизнес

У покойного Александра Градского есть наследники от первых браков и вдова, отношения с которой не были официально оформлены.

Кому достанется солидное наследство Александра Градского

Композитор поддерживал хорошие отношения с детьми от первых браков. Он позаботился о 35-летней Марии и 40-летнем Данииле заранее, купив им квартиры.

Жилплощадь была приобретена и для маленьких сыновей — Александра и Ивана. Для их мамы Марины Коташенко музыкант построил особняк.

Проживали Градский и Коташенко в солидном доме в посёлке Новоглаголево Московской области. У пары также была квартира в престижном районе Москвы.

Представители СМИ, основываясь на декларации о имуществе и доходах, подсчитали, что стоимость всего имущества Градского оценивается более чем в 200 млн. рублей.

Наследство будет распределено между всеми четырьмя детьми. По информации "КП", композитор распорядился, чтобы никто из наследников не был обделён.

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Автор: Елена Былкина
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