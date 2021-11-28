Бузова рассказала, как Тарасов выгонял её из квартиры: "Дал мне неделю"

Певица и телеведущая Ольга Бузова вспомнила душераздирающий момент в расставании с экс-супругом Дмитрием Тарасовым. По словам звезды, после известий о разрыве, футболист дал её неделю, на то чтобы съехать и забрал машину.

По словам Бузовой, тогда ей некуда было идти и пришлось срочно искать квартиру. Певица отметила, что на дворе был уже октябрь.

"Бывший муж меня выгнал из квартиры. <...> Из-за того, что у него уже была другая женщина. Уже год", — поделилась Бузова в интервью с Marie Claire.

Как отметила звезда, очень "повезло", что к тому моменту она уже купила своей маме квартиру в Санкт-Петербурге и не найдя выхода, переехала к ней.

Звезда подчеркнула, что экс-супруг оставил её без какой-либо недвижимости и даже забрал машину.

Ранее Pravda.Ru писала о госпитализации певицы из-за плохого состояния здоровья. Бузова повредила на съёмках ледового шоу руку. Звезда долгое время отказывалась ложиться в больницу, но врачи настояли. В "сторис" в Instagram она рассказала своим подписчикам, что изнывает от скуки в медучреждении без общения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.