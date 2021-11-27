Панин оценил протесты в Риме против QR-кодов: "Всё зависит от людей"

Алексей Панин, который эмигрировал в Европу, рассказал о массовых митингах в Италии, где выступали против санитарных пропусков. Актёр считает, что так выглядит гражданское общество.

Актёр Алексей Панин в сторис Instagram опубликовал кадры с митингов в Риме.

"Всё зависит от людей. Италия, Рим. В центре вечного города десятки тысяч человек вышли против QR-меток. Так выглядит гражданское общество. Народ борется за свои права и свободы против сегрегации и цифрового концлагеря", — гласит подпись к кадрам в микроблоге Панина.

Следующая публикация актёра тоже была посвящена протестам.

"В Италии отменили требования на обязательную вакцинацию и Green Pass. Итальянцы отстояли свои права?! — подписана публикация в сторис.

Green Pass (гринпасс) — это европейский сертификат, подтверждающий отсутствие коронавируса у его обладателя.

Панин поддержал слова блогера Владислава Жуковского, который видит в введении QR-кодов "санитарную диктатуру", клеймение граждан, демонтаж базовых, основополагающих прав и свобод.

Выступления против санитарных пропусков состоялись в восьмидесяти городах Италии. Наиболее массовые акции прошли в Милане и Риме, где на улицы вышли по несколько тысяч граждан.

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