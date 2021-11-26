Депутат Лантратова подала жалобу на Инстасамку в СК за разврат

На известную рэпершу и тиктокершу Дарью Зотееву, выступающую под псевдонимом Instasamka, пожаловалась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она обратилась к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить концерт певицы на предмет распространения среди детей запрещённой информации.

На концерте, о котором идёт речь, также выступал Олег Еропкин, более известный как Moneyken.

"На концертах исполнителей присутствовало большое количество несовершеннолетних граждан, однако информация, содержащаяся в текстах песен исполнителя "Instasamka", запрещена к распространению среди детей или запрещена к распространению на территории РФ", — передаёт Interfax обращение Лантратовой.

Отмечается, что родители подростков обратились к депутату с жалобой на развратное поведение звёзд на сцене.

Лантратова подчеркнула, что на концерте должно было действовать возрастное ограничение 16+, если данное условие не соблюдается, назначается штраф. А вот развратные действия в отношении детей уже подразумевают уголовную ответственность, резюмировала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова рэп-исполнителя Моргенштерна, который усомнился в важности празднования Дня Победы. Он посоветовал артисту обратиться к пожилым родственникам и поговорить с ними об этом.

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