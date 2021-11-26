Ягудин: "Я бы нормально отнёсся к участию Моргенштерна в Ледниковом периоде"

Фигурист, олимпийский чемпион и ведущий популярного проекта "Ледниковый период" на Первом канале Алексей Ягудин рассказал, что думает по поводу возможного участия в ледовом шоу в будущем репера Моргенштерна. С фигуристом побеседовал Sport 24.

Фигурист признался, что был бы не против, если бы Моргенштерн стал участником проекта. Он привёл в пример тиктокера Даню Милохина, в которого поначалу никто не верил как в спортсмена, но которого сейчас считают одним из фаворитов и любимцев публики.

"Когда только запускали сезон, была куча негатива по поводу участия Дани Милохина. А сейчас смотрите, отсняли уже 9 выпуск и сколько восторженных откликов от его участия!"

Ягудин отметил, что по-прежнему попадаются и немногочисленные негативные отзывы, он их старается стирать у себя в соцсетях.

Он похвалил пару Милохина с Евгенией Медведевой, что они неделю назад сделали злободневный номер как раз на тему хейта.

Ягудин выразил своё искреннее восхищение тиктокером и его способностями, о которых никто не подозревал.

"Мы не знали, кто такой Даня Милохин, а он пришёл и поразил нас. Здесь абсолютно искренняя доброта и тепло, которое мы от него получаем".

Он добавил, что совершенно не знает Моргенштерна, но выразил уверенность, что все бы узнали о нём, если бы он принял участие в "Ледниковом периоде".

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