Директор Моргенштерна объяснил, когда рэпер даст концерт в РФ

Выступление Моргенштерна в столичном клубе Gipsy отменили после новостей о "бегстве" рэпера за границу.

Концерт Моргентшерна состоится в России не раньше весны. Об этом в журналистам Пятого канала рассказал концертный директор эпатажного исполнителя Владимир Шавгулидзе.

Он подтвердил, что концерт музыканта в московском клубе Gipsy переносится на неопределённый срок. Вероятнее всего, по словам представителя рэпера, выступление состоится весной.

Гастрольный тур артиста по России тоже пока не запланирован.

"Только если частные мероприятия. Сольных концертов в ближайшее время не запланировано. Сейчас же запрещены все зрелищные мероприятия", — цитирует слова Шавгулидзе Пятый канал.

Пару дней назад Моргенштерн уехал из России в Белоруссию с супругой Диларой Зинатуллиной. Из Минска супруги полетят в Дубай.

Отъезд Моргенштерна вызвал много толков, так как Александр Бастрыкин в онлайн-конференции обвинил музыканта в торговле наркотиками в соцсетях.

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