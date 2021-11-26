"Очень сильно тебя люблю": у Милохина и Медведевой роман?

В новом выпуске "Ледникового периода" у пары фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина случился поцелуй. Хотя этот шаг требовался по сюжету номера, в котором блогер изображал Человека-паука, а спортсменка — его возлюбленную Мэри Джейн, это с новой силой заставило поклонников подозревать, что молодые люди являются друг для друга кем-то большим, чем просто партнёрами по ледовому шоу.

Как сообщает издание RT, Евгения Медведева сама призналась, что последние полгода стали для неё самыми счастливыми за всю жизнь. В конце номера на шоу пара повторила знаменитую сцену из фильма, в которой Милохин в образе Человека-паука повис вниз головой, держась за верёвку, а Медведева подарила ему в этом положении поцелуй.

Хореограф проекта Максим Ставиский отметил, что в этом номере поцелуй был вызван необходимостью.

"Это не козырная карта, а предмет необходимости: в номере нужен поцелуй. У нас не спортивные соревнования, а больше театр. А в театре если по роли ты должен целоваться, то целуешься без зазрения совести, без оглядки на своих супругов — все это прекрасно понимают. Ребята молодые, но если Даня совершенно без комплексов и с удовольствием всё сделает, то Женьке, наверное, на это пока будет сложно пойти", — рассказал постановщик.

По этой причине во время поцелуя на Милохине была маска, которую Медведева не стала снимать. А на вечеринке, посвящённой празднованию её 22-летия, Медведева сама нежно призналась тиктокеру в своих чувствах.

"Данечка, мне с тобой очень комфортно и тепло. Очень сильно тебя люблю. Я тебе благодарна за всё. И ты на меня всегда можешь положиться, как, надеюсь, и я на тебя", — сказала фигуристка блогеру.