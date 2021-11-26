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Эвелина Блёданс рассказала, что её семью разрушила странная домработница

Шоу-бизнес

Российская актриса Эвелина Блёданс рассказала: в том, что её семейная жизнь развалилась, виновата её помощница по хозяйству, которую звали Алёна. О странном поведении домработницы Блёданс рассказала в беседе с порталом Super.

Эвелина Блёданс рассказала, что её семью разрушила странная домработница

Актриса заявила, что будущая помощница сама попросилась работать у неё дома, так как, по её словам, девушка восхищалась звездой. Помощница помогала актрисе присматривать за её сыном. По словам Блёданс, она не платила девушке за работу, потому что у них был такой уговор, и девушке якобы хватало денег, которые она получала от родителей.

Через некоторое время Блёданс начала замечать странности в поведении помощницы, которая изо всех сил пыталась привлечь к себе внимание мужа артистки, Александра Сёмина, и прессы.

"Она звонила Саше как-то ночью, он не брал трубку. И мы просыпаемся утром, а журналисты нам обрывают телефоны: "Расскажите, почему ваш муж избил вашу няню?" По всем новостям Алёна даёт комментарий, что Саша её избил. Через 6 часов появляется новость, что Алёна умерла. То есть что Саша убил няню своего сына", — рассказала артистка.

Из-за этих событий между Эвелиной Блёданс и её мужем начался разлад, который привёл к разводу в 2017 году.

Позднее актриса узнала, что ситуацию про избиение её няня выдумала, хотя и не объяснила, зачем.

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Эвелина Бледанс — развод, комплексы, непристойные предложения, воспитание сына
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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