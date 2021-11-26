Собчак сделала из сына настоящего русича: "Получилось неубедительно"

Ксения Собчак показала, в каком патриотическом костюме её сына Платона заставляют явиться в детский сад.

Сын Ксении Собчак Платон

Журналистка опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографию пятилетнего сына Платона от Максима Виторгана. Мальчик облачился в русско-народный костюм.

Ребёнка нарядили в алый картуз и голубые порты. На ногах у мальчика — имитация лапотных обмоток, а на голове — залихватская кепка с красным цветком.

"В детском садике нас попросили надеть национальный костюм. Получилось, по-моему, неубедительно", — подписала знаменитость фотографию.

Подписчики активно комментировали фото Платона в ярком наряде.

"Милый славянский русич"; "Почему неубедительно, первый пацанчик на деревне, милаха как всегда"; "Балалайки и медведя не хватает для антуража"; "Потому что это не настоящий костюм. Обидно, что детей с детства приучают к костюмам марсиан, а не к традиционному русскому", — пишут в Сети.

В одной из передач на радио Ксения рассказала, что в ней течет четыре крови: русская, еврейская, чешская и польская. Первые две перешли к ней по материнской линии. Её бабушка — Валентина Хлебосолова — родилась в Пскове, поэтому она была полностью русской. А вот дед Ксении Собчак — Борис Моисеевич Нарусов — был евреем.

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