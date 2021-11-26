Кудрявцеву взбесила просьба надеть маску в общественном месте

Лера Кудрявцева поскандалила с сотрудниками почтамта. Телеведущую вывело из себя то, что ей отказались выдавать посылку без медицинской маски.

Звезда ТВ в сторис в Instagram опубликовала видео с конфликтом в отделении почты. Сотрудники потребовали, чтобы Кудрявцева надела медицинскую маску, однако телеведущая предпочла уйти из пункта выдачи посылок с пустыми руками. Так она выразила протест против масочного режима.

"То, что сейчас происходит, это просто какой-то ужас. Вы мне пишите: "Надо одевать маску". Ребят, одевайте маску, надевайте! Вот будете стадом — и одевайте! Я тоже, в принципе, ношу маску, но меня заставлять не надо. Вот заставлять меня никто не имеет права. Только по своему собственному желанию я могу это сделать", — горячилась Лера.

Знаменитость объяснила, что ходит в маске, так как заботится о здоровье пожилых людей. При этом звезда подчеркнула, что делает это добровольно, а любые попытки заставить её надеть маску вызывают в ней негодование.

Подписчики укорили телеведущую за упрямство. Кудрявцева в ответ на негативные комментарии вскипела.

"И не пишите мне никакую ***! Не бесите меня! На своей личной странице я царь и бог. Кто мне будет писать оскорбления, буду блокировать моментально", — объяснила Кудрявцева тем, кто не одобрил её поведение.

Ранее Кудрявцева опубликовала пост, в котором заявила, что выступает за добровольную вакцинацию. Ведущая шоу "Секрет на миллион" подчеркнула, что человек не товар.

После того как Лера эмоционально успокоилась, она объяснила, что уважает как привитых, так и непривитых подписчиков. Кудрявцева призвала всех к миру и дружбе.

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