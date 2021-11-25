Создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн впал в кому

Марка Рудинштейна подключили к ИВЛ. Состояние продюсера стремительно ухудшается.

По информации Telegram-канала Mash, состояние основателя "Кинотавра" характеризуется как тяжёлое. 75-летний мужчина, госпитализированный с сердечным приступом, впал в кому.

Хирурги провели Рудинштейну экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. Осенью этого года Марк Григорьевич уже перенёс такую же операцию.

Ранее сообщалось, что продюсер перенёс инсульт в больнице, однако родственники кинодеятеля опровергли данную информацию. Врачи продолжают бороться за жизнь знаменитости.

Марк Рудинштейн известен как продюсер, создатель и кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик". Он основал кинопремию "Золотой овен". Широкая публика знает его как ведущего и автора еженедельной телепередачи "Золотая пыль" на НТВ-Мир. Он нередко исполнял эпизодические и роли второго плана в различных российских картинах и сериалах.

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